Русофобские республики съехали в нищету: как Прибалтика превратилась в задворки и свалку Европы

Как только Прибалтика вступила в ЕС, стала его задворками и свалкой отходов. GLOBAL LOOK PRESS Прибалтийские политики громче всех кричат, что их страны - форпост цивилизации, и они вправе указывать нищебродам из России, где солнце встает.
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