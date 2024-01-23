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Русофобские республики съехали в нищету: как Прибалтика превратилась в задворки и свалку Европы

Русофобские республики съехали в нищету: как Прибалтика превратилась в задворки и свалку Европы

Как только Прибалтика вступила в ЕС, стала его задворками и свалкой отходов. GLOBAL LOOK PRESS Прибалтийские политики громче всех кричат, что их страны - форпост цивилизации, и они вправе указывать нищебродам из России, где солнце встает.

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ИП
Игорь Петров
За что боролись...
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