Эксперт Куликов: фермеры, производящие "органику", тоже используют удобрения

Органическое земледелие имеет экологические, экономические и социальные преимущества, поскольку представляет собой комплекс профилактических мер для минимизации ущерба, наносимого природе традиционным сельским хозяйством.
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