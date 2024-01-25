В два учета: ЦИК просит открепиться от участка в РФ для голосования за рубежом

Россияне, планирующие на предстоящих выборах президента РФ проголосовать за границей, должны будут открепиться от избирательного участка по месту постоянной регистрации и прикрепиться к зарубежному, рассказали «Известиям» в ЦИК РФ.
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