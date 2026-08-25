"Третья сдача Купянска". Теперь окончательная. Пехоты нет вообще – позиции завалены телами тысяч солдат. Под Славянском ещё хуже

ВТ

Валерий Тимофеев

С нацистами разговор должен быть один, бить ублюдков и днем и ночью, без передышки, чтобы земля горела под ногами, бежали в Европу не оглядываясь, они создадут европейцам такую жизнь, о которой те и мечтать не могли, будут молить Бога о смерти, как об избавлении от жизни! 😄😡😄