"Третья сдача Купянска". Теперь окончательная. Пехоты нет вообще – позиции завалены телами тысяч солдат. Под Славянском ещё хуже
Закат Оскольского плацдарма, кризис ресурсов и "невидимая" сдача Купянска – третья и, судя по конфигурации фронта, последняя, заявил офицер ВСУ.
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Выжигать беспощадно, этим упырям человеческий облик уже не вернешь....
С нацистами разговор должен быть один, бить ублюдков и днем и ночью, без передышки, чтобы земля горела под ногами, бежали в Европу не оглядываясь, они создадут европейцам такую жизнь, о которой те и мечтать не могли, будут молить Бога о смерти, как об избавлении от жизни! 😄😡😄
Выжигать беспощадно, этим упырям человеческий облик уже не вернешь....
- "АтОмной бомбой всех!... АтОмной бомбой!" (с). Актуальный клич Ивана Солоневича, белорусского журналиста, как никогда...
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