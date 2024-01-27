Генсек ООН Гутерриш надеется, что Израиль выполнит решение суда в Гааге

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш питает надежду на то, что Израиль надлежащим образом будет реализовывать решение Международного суда по поводу предотвращения геноцида на территории сектора Газа.
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