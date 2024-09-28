Ротенберг рассказал о самочувствии травмированного Кузнецова

Он получил травму, когда боролся за шайбу с защитником «Северстали» Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал остояние нападающего Евгения Кузнецова, который досрочно завершил матч FONBET Чемпионата КХЛ с «Северсталью», пишет Матч ТВ.
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