Пособницу мошенников задержали в Лефортове при попытке вскрыть сейф

Столичные полицейские задержали 21-летнюю девушку по подозрению в краже. Несмотря на молодость, она оказалась матерой преступницей, на счету которой обманутый 12-летний ребенок из Лефортова был не единственной жертвой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Сергей Собянин: В...
- Сергей Собянин: В...
- Собянин: Выполнен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым