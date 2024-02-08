Жительница Крыма принесла извинения за публикации, содержащие ложные сведения об армии РФ и дискредитирующие её.
Крымчанка постила картинки в поддержку Украины и поплатилась
Комментарии
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Алексей Мельник
Это детский сад что ли? "Больше не буду. Простите." Как минимум в госпиталь медсестрой на 2-3 месяца
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19 час.
Людмила Абрамова
штраф влепить большой и на принудительные работы, что т до фига извинялок из Крыма..
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18 час.
Лидия Курзаева
Ещё одна заблудшая овца. Какие извенения? Может ещё в угол поставить, да по попе нашлёпать? За то, что в соцсети разместила информацию, которая дискредитирует и содержит ложные сведения о вооруженных силах РФ, должна понести наказание. Другим наука будет.
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12 час.
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