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Крымское информационное агентство

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  • Надежда Белугина
    Ну, ничего себе наказание - теперь он бравый герой среди таких же предателей. Пожурили, даже в угол не поставили. Не ...Крымчанин извинил...
  • vovan
    Я нечаянно убил...Крымчанин извинил...
  • Лидия Курзаева
    Ещё одна заблудшая овца.  Какие извенения? Может  ещё в угол поставить, да  по попе нашлёпать?  За то, что в соцсети ...Крымчанка постила...

Крымчанка постила картинки в поддержку Украины и поплатилась

Крымчанка постила картинки в поддержку Украины и поплатилась

Жительница Крыма принесла извинения за публикации, содержащие ложные сведения об армии РФ и дискредитирующие её.

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Комментарии
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Алексей Мельник
Это детский сад что ли? &quot;Больше не буду. Простите.&quot; Как минимум в госпиталь медсестрой на 2-3 месяца
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19 час.
Людмила Абрамова
штраф влепить большой и на принудительные работы, что т до фига извинялок из Крыма..
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18 час.
Лидия Курзаева
Ещё одна заблудшая овца.  Какие извенения? Может  ещё в угол поставить, да  по попе нашлёпать?  За то, что в соцсети разместила информацию, которая дискредитирует и содержит ложные сведения о вооруженных силах РФ,   должна понести наказание. Другим наука будет.
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12 час.

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