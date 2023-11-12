У партнеров хватает своих финансовых проблем? Украину лишают львиной доли поддержки

США дистанцируется от финансирования ВСУ. ЕС недостаточно помогает армии Украины снарядами. Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон менее чем за неделю до возможного шатдауна представил законопроект по двухэтапном финансированию правительственных программ, в котором отсутствует ….