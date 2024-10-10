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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КХЛ. «Металлург» примет «Торпедо», СКА сыграет с минским «Динамо», ЦСКА – с «Автомобилистом», «Спартак» против «Салавата»

КХЛ. «Металлург» примет «Торпедо», СКА сыграет с минским «Динамо», ЦСКА – с «Автомобилистом», «Спартак» против «Салавата»

«Металлург» примет «Торпедо», «Барыс» – «Авангард», СКА сыграет с минским «Динамо», ЦСКА – с «Автомобилистом», «Спартак» – с «Салаватом Юлаевым».

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