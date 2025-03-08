Обломки дрона повредили резервуар с нефтью в Ленинградской области

Из-за атаки беспилотников в Пулково утром 8 марта были введены ограничения работы аэропортафото: RuNews Украинские БПЛА пытались атаковать нефтеперерабатывающее предприятие «Киришинефтеоргсинтез» в Киришском районе.
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