Александра Трусова после турнира в Токио показала новые фото с мужем и сыном

22-летняя Александра Трусова, которая спустя год после рождения ребёнка выиграла серебро на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио и превзошла свой олимпийский результат 2022 года, показала новые фотографии с мужем Макаром Игнатовым и сыном Михаилом.
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