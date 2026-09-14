Александра Трусова после турнира в Токио показала новые фото с мужем и сыном

22-летняя Александра Трусова, которая спустя год после рождения ребёнка выиграла серебро на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио и превзошла свой олимпийский результат 2022 года, показала новые фотографии с мужем Макаром Игнатовым и сыном Михаилом.