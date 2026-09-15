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Царьград

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«Чайка» вырвала победу у «Реактора» — 4:3 в первом выездном матче

«Чайка» вырвала победу у «Реактора» — 4:3 в первом выездном матче

Нижегородская «Чайка» одержала волевую победу в первом выездном матче нового сезона. Встреча с «Реактором» завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

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