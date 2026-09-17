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Царьград

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Бурятия получила 23,8 млрд рублей на развитие инфраструктуры

Бурятия получила 23,8 млрд рублей на развитие инфраструктуры

Республика Бурятия получила 23,8 млрд рублей единой президентской субсидии на развитие экономики и социальной сферы за период с 2019 по 2026 год.

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