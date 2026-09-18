Министерство транспорта Ирака сняло все воздушные ограничении

Ирак отменил все "зоны военного назначения" и открыл воздушное пространство для гражданских рейсов. Министерство транспорта Ирака подтвердило переход контроля на небо страны, что повысит эффективность аэронавигации.
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