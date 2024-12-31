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Несостоявшиеся итоги выдуманных прогнозов

Несостоявшиеся итоги выдуманных прогнозов

Дмитрий   Медведев В прошлом году я составил список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий.

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