Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

874 подписчика

Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Владимиру вручила молодежи паспорта граждан Российской Федерации

21 мая во Владимире в торжественной обстановке конференц-зала Станции юных натуралистов «Патриарший сад» состоялась церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации школьникам, достигшим четырнадцатилетнего возраста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх