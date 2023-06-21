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В Подмосковье накрыли нелегальную огуречную плантацию и 100 работников на ней

В Подмосковье накрыли нелегальную огуречную плантацию и 100 работников на ней

Нелегалы обрабатывали 17 гектаров плантации в Подольске.В подмосковном Подольске сотрудники правоохранительных органов накрыли нелегальную огуречную плантацию площадью 17 гектаров и 100 приезжих работников на ней, сообщает тг-канал РЕН ТВ|Новости.

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