В Подмосковье накрыли нелегальную огуречную плантацию и 100 работников на ней

Нелегалы обрабатывали 17 гектаров плантации в Подольске.В подмосковном Подольске сотрудники правоохранительных органов накрыли нелегальную огуречную плантацию площадью 17 гектаров и 100 приезжих работников на ней, сообщает тг-канал РЕН ТВ|Новости.
Нелегалы обрабатывали 17 гектаров плантации в Подольске.В подмосковном Подольске сотрудники правоохранительных органов накрыли нелегальную огуречную плантацию площадью 17 гектаров и 100 приезжих работников на ней, сообщает тг-канал РЕН ТВ|Новости.
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