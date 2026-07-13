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Минобороны заявило об ударе по цехам и складам с дальнобойными дронами ВСУ

Минобороны заявило об ударе по цехам и складам с дальнобойными дронами ВСУ

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска нанесли массированный удар по складам и цехам сборки дальнобойных беспилотников ВСУ, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, которые используют боевики.

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