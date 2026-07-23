❗️ Движение на трассе «Ялта — Севастополь» в районе Оползневого и Голубого залива восстановлено Обильные осадки стали причиной схода селя.
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❗️ Движение на трассе «Ялта — Севастополь» в районе Оползневого и Голубого залива восстановлено Обильные осадки стали причиной схода селя.