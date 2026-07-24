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«Зенит» переедет «Акрон», «Спартак» шокирует «Родину»! WINLINE дает кэф 1.78 на синхронные победы в 1-м туре РПЛ

«Зенит» переедет «Акрон», «Спартак» шокирует «Родину»! WINLINE дает кэф 1.78 на синхронные победы в 1-м туре РПЛ

25 июля свои матчи первого тура РПЛ проведут главные фавориты сезона — «Зенит» и «Спартак».25 июля свои матчи первого тура РПЛ проведут главные фавориты сезона — «Зенит» и «Спартак».

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