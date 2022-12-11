Трое туристов искали охотничий домик в горах Челябинской области и заблудились

С мобильного телефона путешественники дозвонились в службу спасения.В Челябинской области 10 декабря жительница города Бакал вместе с со своим знакомым и его десятилетним сыном отправились на лыжах в лес, чтобы найти охотничью избушку для ночёвки.
С мобильного телефона путешественники дозвонились в службу спасения.В Челябинской области 10 декабря жительница города Бакал вместе с со своим знакомым и его десятилетним сыном отправились на лыжах в лес, чтобы найти охотничью избушку для ночёвки.
Свежие комментарии