11-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в павильоне «Форум» Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» (Краснопресненская набережная, 14) с 29 сентября по 1 октября 2023 при поддержке генерального партнера СберБанка и СберПервого, компании MR Group, компании HUTTON, автомобильного партнера EXEED, компаний Ultima Яндекс Go, BORK, Beluga и Beluga Botanicals, Tête de Cheval, 12 STOREEZ, навигационного партнера РУВИКИ, компании СИБУР, а также Школы «Алгоритм», объявляет участников.