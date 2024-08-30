«Глубокий человек»: педагог брата Дурова опроверг слухи о его затворничестве

Брат основателя Telegram Павла Дурова Николай не ведет затворнический образ жизни и никогда его не вел, заявил основатель Петербургского математического центра для одаренных школьников и бывший педагог родственника бизнесмена Сергей Рукшин.
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