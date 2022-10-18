«Золотой мяч» Бензема, первые голы Овечкина в сезоне, жалоба «Спартака» на судей, бронь для футболистов, санкции для Канделаки и Губерниева, «Барса» не уволит Хави и другие новости

Привет, друзья! Собираем главные новости яркого понедельника в нашем традиционном дайджесте 🗞 1. Нападающий «Реала» Карим Бензема выиграл «Золотой мяч»-2022.
Популярные статьи
- ТОТО. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ сезон 22/ 23гг. 13 тур
- «МЮ» спасся на 93-й минуте, у Роналду не идет в ЛЕ, в Катаре ЛГБТ-фанатам разрешат держаться за руки, конец серии СКА, эмир Катара поблагодарил Путина за помощь с ЧМ и другие новости
- Огненный матч «Барсы» и «Интера», 7 голов «Ливерпуля», 700 очков Макдэвида, дубль Ничушкина, «Бавария» в плей-офф ЛЧ, орден Ротенберга и другие новости утра
Свежие комментарии