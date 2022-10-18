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«Золотой мяч» Бензема, первые голы Овечкина в сезоне, жалоба «Спартака» на судей, бронь для футболистов, санкции для Канделаки и Губерниева, «Барса» не уволит Хави и другие новости

«Золотой мяч» Бензема, первые голы Овечкина в сезоне, жалоба «Спартака» на судей, бронь для футболистов, санкции для Канделаки и Губерниева, «Барса» не уволит Хави и другие новости

Привет, друзья! Собираем главные новости яркого понедельника в нашем традиционном дайджесте 🗞 1. Нападающий «Реала» Карим Бензема выиграл «Золотой мяч»-2022.

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