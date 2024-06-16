Пентагон не опроверг сообщение о дискредитации китайских вакцин от COVID-19

В Пентагоне не опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что американские военные проводили в соцсетях кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса Sinovac , сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий официального представителя Минобороны Соединенных Штатов Лизы Лоуренс.
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