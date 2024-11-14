В Москве напомнили об исторической принадлежности Гавайских островов

Игорь Кузнецов

К сожалению это именно так и было всегда. И нужно не только завоевать, но и суметь защищать то, что смог поработить. Сейчас ситуация уже иная. "Любая, даже неядерная война между ядерными державами неприемлема", - С. Лавров. Просто не будет победителей.