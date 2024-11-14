Политнавигатор Россия ещё может вспомнить, что когда-то имела земли на Гавайях и в Калифорнии.
В Москве напомнили об исторической принадлежности Гавайских островов
Комментарии
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Игорь Кузнецов
К сожалению это именно так и было всегда. И нужно не только завоевать, но и суметь защищать то, что смог поработить. Сейчас ситуация уже иная. "Любая, даже неядерная война между ядерными державами неприемлема", - С. Лавров. Просто не будет победителей.
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2 час.
Владимир Витковский
Для начала- научись подписываться ПО-РУССКИ, а з то сам уже давно огейропеелся.
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2 час.
ВВ
Владимир Витковский
... не надо сопли жевать, тогда всякая падаль свою вонючую пасть на твои территории не будет открывать...
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2 час.
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