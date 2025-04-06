Поисковик объяснил, почему нельзя забирать телефон у ребенка в качестве наказания

Поисковик объяснил, почему нельзя забирать телефон у ребенка в качестве наказанияПри поиске пропавших детей очень важно обратиться за помощью как можно раньше, считает основатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ПоискКрым» Иван Зуянов.
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