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Запорожский фронт: кто контролирует Орехов и что же все-таки происходит в Малой Токмачке

Запорожский фронт: кто контролирует Орехов и что же все-таки происходит в Малой Токмачке

Российская армия продолжает наступление на запорожском направлении: Министерство обороны заявило об освобождении населенного пункта Никольское .

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