Ровер Perseverance запечатлел марсианский пылевой вихрь

Марсианский пылевой вихрь в объективе марсохода Perseverance / © NASA / JPL-Caltech Планетологи сообщили, что вихрь находился примерно в четырех километрах от марсохода и двигался со скоростью около 19 километров в час.
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