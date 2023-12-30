Ностальгирующие по Советскому Союзу обычно вспоминают мифы в духе: «А зато люди были добрее». Но вот почему-то жить так, как тогда, не хотят.
Ужасы советского быта: как это было на самом деле
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Дмитрий Бакланов
Как-то мои данные не соответствуют твоим измышлизмам, Sobolev.
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15 мин.
NP
Nina Pudikova
Как жаль убогих авторов!!! В 65-ом кончила институт - прекрасное интересное время для обучения, общения, много было от института туристских путевок и сами ездили, даже до Алтая добрались по Бухтарме на плотах! Работа по распределению и выбирали сами из многих вариантов в зависимости от балла по обучению. Работала интересно в оборонке, с очень интересными людьми, благодарю судьбу, что встретила их в своей жизни!!! Ничего не говорю про продукты - хватало! Одежда? - многое шили, вязали для себя, детей. Как то секретарь сказала: " Нина, ты всегда как конфетка... Путевки продавали по всей России! Объехала всю Россию от Прибалтики до Камчатки.........
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10 мин.
Владимир Ильин
Похоже, что началась компания по выборам Президента. Владимир Владимирович ненавидит социализм. Ведь не просто так человека (Платошкина) осудили на 5 лет только за то, что он осмелился возглавить движение – «За новый социализм!» Думаю, что ныне негласно объявлен конкурс на тему – «Кто круче обгадит СССР и всё, что с ним связано».
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5 мин.
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