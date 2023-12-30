Ужасы советского быта: как это было на самом деле

NP

Nina Pudikova

Как жаль убогих авторов!!! В 65-ом кончила институт - прекрасное интересное время для обучения, общения, много было от института туристских путевок и сами ездили, даже до Алтая добрались по Бухтарме на плотах! Работа по распределению и выбирали сами из многих вариантов в зависимости от балла по обучению. Работала интересно в оборонке, с очень интересными людьми, благодарю судьбу, что встретила их в своей жизни!!! Ничего не говорю про продукты - хватало! Одежда? - многое шили, вязали для себя, детей. Как то секретарь сказала: " Нина, ты всегда как конфетка... Путевки продавали по всей России! Объехала всю Россию от Прибалтики до Камчатки.........