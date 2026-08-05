«Сначала решим свои проблемы»: депутат ЛДПР призвала вычеркнуть мигрантов из мер соцподдержки

На открытом диалоге «Поддержка женщин в России» в Госдуме депутат Московской городской думы и первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева озвучила инициативу, которая уже вызвала бурную реакцию: полностью исключить мигрантов из системы социальной поддержки.