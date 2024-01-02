НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Салах о «Ливерпуле»: «Верим, что можем выиграть титул. Надо сохранять спокойствие и стремиться к победе в каждой игре» 

Салах о «Ливерпуле»: «Верим, что можем выиграть титул. Надо сохранять спокойствие и стремиться к победе в каждой игре» 

Команда обыграла «Ньюкасл» (4:2) в 20-м туре АПЛ и вышла на 1-е место в таблице с 45 очками.  «Отличный результат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх