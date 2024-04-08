В российском городе перед сносом дома обнаружили неожиданные артефакты

Жители одного российского города перед сносом дома заметили в нем неожиданные артефакты. При разборе расселенного жилого здания, расположенном в Омске на 11-й Ремесленной улице, 25а были обнаружены плакаты 70-летней давности.
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