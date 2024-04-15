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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умер многолетний начальник «Спартака» Валерий Жиляев. Ему было 83 года («СЭ»)

Ему было 83 года. О смерти менеджера сообщает «Спорт-Экспресс».  Жиляев начал работать в московском клубе в 1989 году.

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