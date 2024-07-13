Компания Honor представила самый тонкий складной смартфон Magic V3 в мире

Компания HONOR представила два новых устройства - Magic V3 и Magic Vs3. Magic V3 - один из самых тонких складных смартфонов в мире, его толщина составляет всего 9,2 мм, а экран в разложенном виде составляет 7,92 дюйма.
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