Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей, заявила немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью информационному агентству dpa.
Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей, заявила немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью информационному агентству dpa.
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