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В бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией

В бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией

Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей, заявила немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью информационному агентству dpa.

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