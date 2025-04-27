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«Мы и близко не стоим к реальным переговорам о завершении конфликта»

«Мы и близко не стоим к реальным переговорам о завершении конфликта»

Реальных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в ближайшее время ждать не стоит. Об этом заявил экс-глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба.

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