Вучич заявил сербской оппозиции, что они «не важны для Путина»

Президент Сербии Александр Вучич поспорил с депутатом парламента, лидером оппозиционной партии «Двери» Бошко Обрадовичем об отношениях с Россией и сослался на то, что российский коллега Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского, передает РБК со ссылкой сербский портал «Новости».