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Вучич заявил сербской оппозиции, что они «не важны для Путина»

Вучич заявил сербской оппозиции, что они «не важны для Путина»

Президент Сербии Александр Вучич поспорил с депутатом парламента, лидером оппозиционной партии «Двери» Бошко Обрадовичем об отношениях с Россией и сослался на то, что российский коллега Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского, передает РБК со ссылкой сербский портал «Новости».

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