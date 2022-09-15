Вучич заявил сербской оппозиции, что они «не важны для Путина»

Президент Сербии Александр Вучич поспорил с депутатом парламента, лидером оппозиционной партии «Двери» Бошко Обрадовичем об отношениях с Россией и сослался на то, что российский коллега Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского, передает РБК со ссылкой сербский портал «Новости».
Популярные статьи
- Шольц заявил о «решающей роли» поставленного Киеву оружия из Германии в «изменении ситуации» на востоке Украины
- «Предательство»: глава Крыма призвал наказывать людей за проукраинские лозунги и «националистические» песни
- В Ростове по просьбам возмущенных граждан из-за СВО отменили фейерверк и концерт на День города
Свежие комментарии