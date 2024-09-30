"Теперь без консультаций с Вашингтоном". Мир дрейфует все дальше от США. И лучше уже не будет

Американские амбиции "мировой державы" подутихли, пишет Focus. Из крупнейшей экспортной державы США превратились в крупнейшего заемщика, к чему также прибавились грубые ошибки во внешней политике, которые стоили миллионов жизней.
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