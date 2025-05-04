Глава Пентагона посетит Израиль перед визитом Трампа на Ближний Восток

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 мая посетит Израиль, эта поездка станет его первым рабочим визитом в указанную страну в качестве американского министра обороны, сообщил портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.
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