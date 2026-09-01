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Позитив для оптимистов

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Россия меняет тактику воздушных ударов. Предпосылки наступления на Киев

Россия меняет тактику воздушных ударов. Предпосылки наступления на Киев

  По состоянию на вечер 31 августа противник применил около 300 БПЛА за сутки, из которых ночью было 239 беспилотников.

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