Россия меняет тактику воздушных ударов. Предпосылки наступления на Киев

По состоянию на вечер 31 августа противник применил около 300 БПЛА за сутки, из которых ночью было 239 беспилотников.
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