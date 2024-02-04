Баню торжественно открыли в Серебряных Прудах

РИАМО - 4 фев. В селе Узуново городского округа Серебряные Пруды после капитального ремонта открыли общественную муниципальную баню, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
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