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Баню торжественно открыли в Серебряных Прудах

Баню торжественно открыли в Серебряных Прудах

РИАМО - 4 фев. В селе Узуново городского округа Серебряные Пруды после капитального ремонта открыли общественную муниципальную баню, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

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