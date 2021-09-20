Лента новостей

6 подписчиков

На этой неделе омичей ждут снег и ночные заморозки

На этой неделе омичей ждут снег и ночные заморозки

На этой неделе омичей ждут снег и ночные заморозки Синоптики Объ-Иртышского УГМС прогнозируют минусовую температуру с завтрашней ночи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх