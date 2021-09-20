На этой неделе омичей ждут снег и ночные заморозки Синоптики Объ-Иртышского УГМС прогнозируют минусовую температуру с завтрашней ночи.
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