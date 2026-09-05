Татарстанда IX сыйныф укучылары Төп дәүләт имтиханын ике фәннән генә тапшыра алачак

Көллиятләргә укырга керергә җыенган Татарстанның IX сыйныф укучылары Төп дәүләт имтиханын бары тик рус теле һәм математикадан гына тапшыра алачак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым