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M100 — Зеркальная галактика

M100 — Зеркальная галактика

﻿﻿Мы не можем увидеть нашу галактику – Млечный Путь – снаружи и ничего не можем с этим поделать. Но мы можем посмотреть на другие галактики – более или менее похожие на наш собственный звездный город – и сделать косвенные выводы об их строении.

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