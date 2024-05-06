M100 — Зеркальная галактика

﻿﻿Мы не можем увидеть нашу галактику – Млечный Путь – снаружи и ничего не можем с этим поделать. Но мы можем посмотреть на другие галактики – более или менее похожие на наш собственный звездный город – и сделать косвенные выводы об их строении.