14 фотомемов, на которых так и хочется отметить котов

Коты рулят интернетом, а интернет любит мемы, поэтому коты в мемах - это прямо бинго! Согласны? И хотя сделать удачное фото котейки - та еще задача для любого хозяина, иногда неудачное фото - именно то, что нужно для мема и чтобы покорить сеть.