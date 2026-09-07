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Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит США

Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит Соединённым Штатам. В соцсети Truth Social 80-летний политик опубликовал фото спутника Земли с американским флагом и подписью: "Луна наша".

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