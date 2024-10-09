⚡️🇺🇦Кадры участка очередной «дороги смерти» проезжая вдоль которой, стоит уничтоженная и брошенная техника противника💥 #УничтоженнаяТехника #ВСУ #ЗСУ #СВО.
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⚡️🇺🇦Кадры участка очередной «дороги смерти» проезжая вдоль которой, стоит уничтоженная и брошенная техника противника💥 #УничтоженнаяТехника #ВСУ #ЗСУ #СВО.
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