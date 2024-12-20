С 23 по 26 декабря С 23 по 26 декабря Староприозерское шоссе закроют для движения транспорта на участке с 51-го по 53-й километр, от Шоссейной улицы ДНТ «Черничное» до границы курорта «Игора» в направлении деревни Иваново.